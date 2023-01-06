В разных регионах России встретили Рождество

Первыми в России Рождество встретили жители Камчатки. Службы в храмах начались в 00:00 по местному времени. Главное богослужение прошло в соборе Животворящей Троицы. Храм является самым восточным на территории России, передает телеканал «Известия». Около церкви установили ясли, сделанные руками служителей, чтобы люди могли фотографироваться. Праздничное богослужение провел архиепископ Петропавловский и Камчатский Феодор. Рождество Христово встречают и жители Приморского края. Центром празднования стал Покровский кафедральный собор во Владивостоке. Накануне в храме состоялись всенощное бдение и божественная литургия.

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