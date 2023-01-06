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Подозреваемый в массовом ДТП в Москве был в состоянии наркотического опьянения

Виновник ДТП на Севастопольском проспекте в Москве был в состоянии наркотического опьянения
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Фото: агентство городских новостей «Москва»
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Виновник аварии в Москве, произошедшей 5 января на Севастопольском проспекте, находился в состоянии наркотического опьянения. Об этом 6 января сообщила столичная прокуратура в своем Telegram-канале.

Указывается, что сразу после аварии мужчина был задержан. Сейчас ему предъявлено обвинение по статье о нарушении правил дорожного движения в пьяном состоянии, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью.

Теперь 31-летнему задержанному грозит от трех до семи лет лишения свободы. В скором времени суд рассмотрит вопрос об избрании ему меры пресечения.

Авария на Севастопольском проспекте произошла накануне вечером. По сообщению очевидцев, предварительно, пострадали восемь человек. При этом известно, что несколько человек оказались заблокированы в автомобилях. В МВД подтвердили эту информацию, уточнив, что среди пострадавших один ребенок.

Также сообщалось, что автомобили отбросило на пешеходный переход, где находилась мать с ребенком. Малыш вылетел из коляски, но, по данным «Известий», не пострадал. Женщина получила перелом руки.

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