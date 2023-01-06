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Первый в мире робот-адвокат будет работать на смартфоне

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В Британии в феврале первое судебное дело возьмет робот-адвокат. На слушаниях в следующем месяце ответчик получит совет от искусственного интеллекта, об этом сообщили в британском издании Daily Mail. Технология основана на продукции компании DoNotPay, созданной в 2015 году для обжалования парковочных штрафов, передает телеканал «Известия». В статье говорится, что первый в мире робот-адвокат будет работать на смартфоне обвиняемого и изучать комментарии, чтобы дать своему клиенту инструкции о том, что говорить в свою защиту. Местонахождение здания суда, суть обвинения и имя обвиняемого не раскрываются. Daily Mail пишет, что, возможно, в скором времени не будет ни судей, ни прокуроров, ни адвокатов, их заменит искусственный интеллект.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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