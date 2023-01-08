 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Мир
СМИ обвинили принца Гарри в пагубном влиянии на здоровье покойной Елизаветы II
Мир
Зеленский ввел санкции против российских звезд шоу-бизнеса
Мир
В Турции выразили надежду на продление режима прекращения огня на Украине
Мир
Косовские сербы выйдут 8 января на протест после нападений албанцев в Рождество
Политика
В Госдуме обвинили Киев в предательстве своего народа в пользу НАТО
Мир
В США указали на полную зависимость экономики Украины и ВСУ от Запада
Мир
Польша отказалась передавать Украине танки Leopard
Мир
СМИ узнали о планах Байдена объявить в феврале о решении баллотироваться на второй срок
Мир
В США предрекли НАТО печальное будущее после речи Зеленского
Мир
Маккарти не упомянул Украину в приоритетах работы палаты представителей
Общество
Подавший сигнал тревоги самолет успешно приземлился в Шереметьево
Мир
Число пострадавших при обрушении крыши отеля в Турции возросло до 32
/

В подвалах женской памяти: где прятались чудовища семьи Шелли

Российская феминистка пытается разобраться в жизни английских романтиков
Фото: Global Look Press/Universal Pictures
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В многофигурном сочинении Нины Агишевой собраны несколько важных для британской и мировой литературы персонажей. Прежде всего, это один из величайших поэтов английского романтизма, Перси Биши Шелли, а также его жена Мэри Шелли, создательница знаменитого романа «Франкенштейн, или Современный Прометей». Критик Лидия Маслова представляет книгу недели, специально для «Известий».

Нина Агишева

«Франкенштейн и его женщины»

Москва: Издательство АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2023. — 314 с.

Без шума и глины: как шумерские боги решали проблемы человечества
Краткий рассказ о литературном наследии одной из древнейших цивилизаций

Впрочем, круг действующих лиц этой биографической книги не ограничен лишь общеизвестными членами семьи Шелли. Важный вклад в публицистику и философию внесла мать Мэри Шелли, Мэри Уолстонкрафт, заложившая основы европейского феминизма своим эссе «В защиту прав женщин» и умершая от родильной горячки через десять дней после рождения будущего автора «Франкенштейна». А отец, журналист Уильям Голдвин, известен «Исследованием о политической справедливости», анархические идеи которого не могли не найти отклика у такой свободолюбивой натуры, как Перси Биши Шелли.

Однако главная тема Нины Агишевой не столько литература, поэзия и вообще умственная деятельность, сколько игра страстей и женская доля, рассмотренная под феминистским углом зрения. Книга посвящена «Вике и всем молодым женщинам, которые ищут себя», а в качестве эпиграфа использовано стихотворение Эмили Дикинсон, одной из поэтических икон феминизма. Она предостерегает, как опасно порой углубляться в закоулки собственной памяти: «У памяти есть чердак, // Где мыши и старый комод. // И есть у нее подвал — // Мили и мили вниз. // Смотри, чтоб его глубины // За тобою не погнались...»

123

Фото: book24.ru
Рыцарь одинокого образа: как Георгий Владимов отделял себя от людей
Биография самого патриотичного писателя русской эмиграции

Мэри Шелли после гибели обожаемого мужа подвалы своей памяти изрядно подчистила и «стала создавать миф о муже, закрывая глаза на все, что происходило с ними в действительности», за что в финале книги Нина Агишева ее журит, ставя в пример Мэри Уолстонкрафт, в отличие от дочери, ни разу не предавшей идеалы. Несгибаемой Уолстонкрафт посвящена первая глава «Бунтарка», затем автор подробно раскладывает по полочкам, как из недр подсознания Мэри Шелли родился «Франкенштейн», а вслед за ней на сцену выходят две ее сестры: единоутробная, Фанни Имлей (незаконнорожденная дочь Мэри Уолстонкрафт от американца Гилберта Имлея) и сводная, Мэри Джейн Клэрмонт (позже поменявшая имя на Клер), тоже незаконнорожденная дочь второй жены второго мужа Мэри Уолстонкрафт. По этим гирляндам любовных и матримониальных связей можно представить, насколько бурную и запутанную личную жизнь вели персонажи книги. Она несколько развенчивает светлый образ Перси Биши Шелли, складывающийся после чтения энциклопедических статей или, скажем, канонической биографии, написанной в 1923 году Андре Моруа — «Ариэль, или Жизнь Шелли».

Борец за идеалы свободы и справедливости, «заклинатель стихий и певец революций» (по выражению Бориса Пастернака), Шелли, видимо, находил в высшей степени несправедливым, чтобы такое сокровище, как он (гений, красавчик, сын баронета, ожидающий изрядного наследства), принадлежало только одной женщине. Поэтому вполне естественно, что борец против буржуазной тирании вел приятную, хоть и немного хлопотную жизнь многоженца, не слишком беспокоясь о женских чувствах. О том, насколько они были мучительны, можно судить среди прочего по письмам Гарриет Уэстбрук-Шелли, первой законной жены поэта, которую он бросил беременной уже вторым ребенком и пустился в романтическое путешествие с Мэри и ее сводной сестрой, быстро освоившими семейную модель ménage a trois.

123

Фото: Global Look Press/Universal Pictures
Мэри Шелли
Уйди, противный: отвращение и страх как основа цивилизации
Британский философ рассуждает о главных человеческих эмоциях

К ней стремилась еще Мэри Уолстонкрафт, увы, потерпевшая неудачу: жена художника Генриха Фюсли (известного психоаналитической фантасмагорией «Кошмарный сон», выполняющей в книге Агишевой важную символическую функцию) просто спустила с лестницы простодушную феминистку, предложившую «пожить втроем». Мэри Шелли, однако, не смогла проявить такую же решительность (или постеснялась, что ее сочтут мещанкой), когда ее сводная сестрица однажды ночью залезла к ним в кровать с Перси под предлогом, что в ее комнате по ней бегают крысы.

По мере чтения «Франкенштейна и его женщин» Шелли и Байрон с их пошловатым романтическим ореолом («горящие глаза, кудри, белые рубашки с отложным расстегнутым воротом») вызывают все большую антипатию как жестокие и самовлюбленные эгоисты, не считающиеся ни с чем, кроме своих прихотей и всевозрастающей похоти. Но все равно немного обидно, что Агишева априори отказывает сильному полу (как называли его в незапамятные дофеминистские времена) в каких-то сложных мотивах и потаенных душевных движениях: «Тайна — это все-таки всегда женщина, а не мужчина». Если женщины в представлении Агишевой «ищут себя», или, как говорится в подзаголовке книги, находятся в вечном «поиске счастья», то чего может искать такое незамысловатое и прозрачное существо, как мужчина? Разве что удовольствий, и этот поиск обычно выливается в какой-то безудержный и безобразный промискуитет, как у Шелли и Байрона, которых не слишком извиняют их заслуги перед поэзией.

123

Фото: ast.ru
Нина Агишева
Нам помнится корова: как фотоискусство XIX века искало сюжеты
Чему светопись столетия училась у живописи

Используя в соответствии с общепринятой практикой имя доктора Франкенштейна, создавшего чудовище, в качестве имени самого монстра, Агишева скорее утвердительно отвечает на главный вопрос книги: «Не послужили ли Байрон и Перси Биши прототипами Франкенштейна?» Впрочем, в единственном «литературном отступлении» от таблоидной манеры повествования автор более широко трактует смысл, который вложила в «Франкенштейна» Мэри Шелли, и ненадолго переключается с обиженного феминизма на проповедь всеобъемлющего, внегендерного гуманизма: «На самом деле она хотела прокричать всему миру: это уродливое страдающее чудовище, вызванное к жизни против своей воли, — я сама! Это Шелли и Байрон! Это Клер, Фанни и все те, кто страдает от нелюбви и непонимания. Кого считают монстрами только за то, что они не похожи на остальных. И ей это удалось. Хотя должно было пройти двести лет, чтобы люди разглядели себе подобных в тех, кто отличается от большинства, и заговорили о том, что их тоже надо любить. Вообще всех надо любить».

Читайте также
Реклама
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023