В Мурманске полицейские ранили оказавшую сопротивление при задержании женщину

В Мурманске следователи проводят проверку после применения сотрудниками полиции оружия во время задержания женщины, оказавшей вооруженное сопротивление. Об этом 6 января сообщается в Telegram-канале следственного управления Следственного комитета (СК) России по Мурманской области.

Согласно публикации, пострадавшая доставлена в больницу, где ей уже оказывается помощь. В настоящее время выясняются обстоятельства случившегося, назначены судебно-медицинская и криминалистическая экспертизы.

Ранее, 29 декабря, в подмосковном Дрожжино задержали мужчину, стрелявшего из окна многоэтажного дома в ЖК «Бутово Парк». В результате стрельбы никто не пострадал, но были повреждены стекла трех автобусов.