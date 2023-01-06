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В Мурманске полицейские ранили оказавшую сопротивление при задержании женщину

В Мурманске полицейские ранили оказавшую сопротивление при задержании женщину

В Мурманске полицейские ранили женщину, оказавшую вооруженное сопротивление при задержании
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В Мурманске следователи проводят проверку после применения сотрудниками полиции оружия во время задержания женщины, оказавшей вооруженное сопротивление. Об этом 6 января сообщается в Telegram-канале следственного управления Следственного комитета (СК) России по Мурманской области.

Согласно публикации, пострадавшая доставлена в больницу, где ей уже оказывается помощь. В настоящее время выясняются обстоятельства случившегося, назначены судебно-медицинская и криминалистическая экспертизы.

Ранее, 29 декабря, в подмосковном Дрожжино задержали мужчину, стрелявшего из окна многоэтажного дома в ЖК «Бутово Парк». В результате стрельбы никто не пострадал, но были повреждены стекла трех автобусов.

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