Женщина и ребенок погибли в аварии на трассе под Самарой
Женщина и девятилетний ребенок погибли в автомобильной аварии на трассе Самара – Оренбург. Об этом в пятницу, 6 января, сообщает ГТРК Самара.
Инцидент произошел ранее в этот день недалеко от населенного пункта Переволоцк. Грузовой автомобиль на скорости протаранил внедорожник.
Как отмечает НИА «Самара», на время движение на участке дороги пришлось перекрыть. Другие детали не приводятся.
Обстоятельства и причины аварии выясняются.
Ранее, 27 декабря, массовое ДТП произошло на автодороге Орел – Тамбов под Липецком. Между селами Казино и Ясная Поляна столкнулись два грузовика и три легковых автомобиля: ВАЗ-2107, Subaru и Nissan. В ДТП погибли три человека.
Водитель грузовика Volvo рассказал, что «семерку», которая двигалась в сторону Ельца, закрутило и ударило о заднее колесо его прицепа. За ней двигались Nissan и Subaru, они начали притормаживать, но столкнулись, и одна из машин отлетела в грузовик Iveco.