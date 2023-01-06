В Магаданской области открыли ультрасовременную школу
Ультрасовременную школу открыли в поселке Ола на Колыме. Учебное заведение построили по нацпроекту «Образование». Общая площадь здания в три этажа — 22 тыс. кв. м. Ольскую школу оснастили современным оборудованием. Проект соединил высокие технологии и яркий дизайн, передает телеканал «Известия». Ученики и педагоги уже оценили преимущества новой школы. 820 ребят будут заниматься только в первую смену. Для детей обустроили множество образовательных пространств. В новом здании можно осваивать учебные программы, заниматься спортом и творчеством, а в атриуме дети познакомятся с историей родной Магаданской области.
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