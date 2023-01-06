В Узбекистане сотрудник зоопарка умер после нападения медведя

Сотрудник зоопарка скончался после нападения медведя в Андижанской области на востоке Узбекистана. Об этом сообщила 6 января пресс-служба областного ОВД.

Работник зоопарка зашел в вольер к медведю, чтобы покормить его. В этот момент животное бросилось на него и укусило за шею. Мужчина скончался на месте от полученных тяжелых травм.

По факту произошедшего проводится проверка.

В мае прошлого года в Крыму ягуар напал на работника парка львов «Тайган». По предварительным данным, работник парка сам приблизился к клетке с ягуаром, в результате чего получил рваные раны правого предплечья. Он был госпитализирован.