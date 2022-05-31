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Ягуар напал на сотрудника зоопарка в Крыму

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Фото: Global Look Press/IMAGO/Martin Wagner
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В Крыму ягуар напал на работника парка львов «Тайган», по факту инцидента проводится проверка. Об этом в понедельник, 30 мая, сообщила прокуратура республики.

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Предварительно установлено, что ранее в этот день сотрудник парка «Тайган» самостоятельно приблизился к клетке с ягуаром, в результате чего получил рваные раны правого предплечья.

Пострадавшего госпитализировали в республиканское учреждение здравоохранения, где ему оказали медицинскую помощь, пишет НСН. Подробности о его состоянии не приводятся.

Прокуратура устанавливает обстоятельства случившегося. В ведомстве дадут оценку соблюдения требований трудового законодательства и законодательства в сфере охраны труда, в том числе при трудоустройстве, прохождении необходимого инструктажа, сообщает Life.ru.

В ГСУ СК по Республике Крым и городу Севастополю также начали проверку по факту случившегося. В ведомстве напомнили, что накануне было завершено расследование уголовного дела в отношении директора парка львов «Тайган» Олега Зубкова, обвиняемого в оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности, повлекшим травмирование малолетнего ребенка в результате укуса тигра.

Теперь Зубков предстанет перед судом.

Инцидент произошел в сентябре 2021 года. Посетительница парка «Тайган» подошла вместе с годовалым сыном к клетке с хищниками и подняла малыша повыше, чтобы ребенок смог рассмотреть животное. В этот момент с ветки спрыгнула хищная кошка, которая зацепила когтем руку ребенка, подтащила к себе и укусила за палец.

На территории парка, по данным «Комсомольской Правды в Крыму», не оказалось медсестры. Приехавшая «скорая» забрала маму и малыша в детскую клиническую больницу, где позже ребенку ампутировали палец и обработали рану.

Сам Зубков тогда заявлял, что инцидент произошел по вине родителей, которые нарушили правила безопасности.

«Каждый вольер имеет не только ограждение, но и предупреждающие таблички и том, что там сидят хищные животные», — пояснял он.

Зубков подчеркивал, что соблюдение правил парка при кормлении животных «спасет вам и пальцы, и жизнь и избавит вас от подобных ситуаций».

Сейчас директор парка, по его словам, готов к любому решению суда, отмечает телеканал «360».

Парк «Тайган» — крупнейший в Европе питомник львов и других животных. В основном там содержатся крупные млекопитающие. Сейчас там обитают более 70 львов, свыше 50 тигров, а также сотни других животных — медведи, леопарды, верблюды, жирафы. Примерно 20 га из 32 га «Тайгана» отведено под сафари-парк львов, на остальной территории размещены стационарный и детский зоопарки.

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