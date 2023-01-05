На выставке электроники и технологий CES 2023 в США компании Sony и Honda представили совместный автомобильный бренд Afeela, сообщает Daily Mail. Новый электромобиль поступит в продажу в 2025 году, передает телеканал «Известия». Представленный на выставке прототип Afeela снабжен более чем 40 датчиками и камерами. В электрокаре также будут использоваться продукция и технологии компании Qualcomm, которая выпустила автомобильный процессор, который может задействоваться одновременно для функций помощи водителю и развлекательного контента.

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