В январе в Коми поженятся 190 пар

В январе в Республике Коми поженятся 190 пар. Еще 80 — разведутся. Об этом 5 января сообщает ИА «Комиинформ» со ссылкой на региональный минюст.

При этом за минувшую неделю в загсы республики были поданы 75 заявлений от желающих заключить брак. 31 пара поженится в Сыктывкаре и Сыктывдинском районе. Также было подано 29 заявлений на развод.

Как отмечается в материале, в прошлом году в этом же месяце желающих пожениться было больше — 216. Развелись в январе прошлого года 273 пары.

Ранее, в октябре, адвокат Виктория Данильченко рассказала россиянам, при каких условиях паре лучше заключить брачный договор, и разъяснила порядок его действия.

Зимой прошлого года сообщалось, что количество заключаемых брачных договоров в России за 10 лет выросло более чем в три раза. Если в 2011 году было заключено 40 215 брачных договоров, в 2021-м — уже 148,3 тыс.