Премьер Британии дал пять обещаний перед выборами

Риши Сунак дал пять ключевых обещаний для следующих всеобщих выборов. Премьер Британии намерен: вдвое снизить инфляцию, укрепить экономику, сократить госдолг, решить проблемы в медицине, остановить волну миграции. Обещания Сунака сравнили с «пятью пунктами» Тони Блэра, передает телеканал «Известия». Тот знаменитый план политика помог лейбористам победить на выборах 1997 года.

Всеобщие выборы в парламент Британии проводят раз в пять лет. По итогам избирается правящая партия страны. А ее лидер становится новым премьером. Следующие всеобщие выборы должны состояться в 2024 году.

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