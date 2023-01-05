Тайвань расширил экспортные санкции в отношении РФ и Белоруссии

Тайвань расширил ограничения на экспорт высокотехнологичных товаров в Россию и Белоруссию. В новый список вошло 52 наименования, среди которых продукция машиностроения, вещества, связанные с ядерной энергетикой, передает телеканал «Известия». Тайбэй хочет исключить товары, которые могут быть использованы в военных целях. В конце февраля 2022 года МИД Тайваня присоединился к санкциям против России.

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