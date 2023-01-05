Реклама
Прямой эфир
Общество
В Госдуме предложили ввести госзаказ на покупку единой школьной формы
Мир
Французский экспат указал на ничтожное влияние санкций Запада на жизнь россиян
Мир
Австралия заключила соглашение о покупке у США РСЗО HIMARS
Мир
Тайвань расширил экспортные санкции в отношении РФ
Мир
В Вашингтоне признали выгоду от вывода войск из Афганистана для США
Мир
Посол Индонезии рассказал о подготовке к внедрению карт «Мир» в стране
Армия
ПВО России за 2022 год сопроводила более 2 тыс. самолетов-разведчиков
Мир
Кирби заявил о самостоятельных решениях Израиля в отношениях с РФ и Украиной
Общество
Гидрометцентр предупредил о морозах до –53 градусов в ряде регионов РФ
Мир
В ШОС заявили о готовности способствовать украинскому урегулированию
Мир
В Нигерии при крушении речного судна погибли десять человек
Мир
The Times узнала о планах Сунака разрешить увольнять бастующих
Сюжет:

Тайвань расширил экспортные санкции в отношении РФ

Тайвань расширил список запрещенных к экспорту в Россию товаров
0
Фото: Global Look Press/Wiktor Dabkowski
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министерство экономики Тайваня (MOEA) ввело новые ограничения на экспорт отдельных групп товаров в Россию и Белоруссию. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте ведомства в среду, 4 января.

Власть совета: как новые санкции скажутся на IT-рынке
Эксперты считают, что ничего критичного не произойдет

В черный список попали, в частности, вещества, связанные с ядерной энергетикой, а также химикаты и продукция машиностроения. Отмечается, что данные товары и технологии могут быть использованы в военных целях.

Кроме того, новые санкции включают в себя такие спецсредства как дубинки, наручники, ножные цепи и смирительные рубашки. Предписания минэкономики уже вступили в силу, в связи с чем поставщиков призвали надлежащим образом проводить проверки перед реализацией сделок с РФ и Белоруссией.

Ранее, 2 июня, стало известно о запрете поставок чипов из Тайваня в Россию и Белоруссию. Об этом сообщило тайваньское издание Digitimes со ссылкой на министерство торговли страны. Помимо этого, под запрет попали микропроцессоры и микросхемы, производительность которых превышает 5 гигафлопов.

2 марта производители из Тайваня заявили о приостановке отгрузок велосипедов в Россию из-за санкций.

Экономическое давление на РФ на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой глава государства Владимир Путин объявил 24 февраля. Решение было принято в том числе на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023