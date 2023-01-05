Тайвань расширил экспортные санкции в отношении РФ

Министерство экономики Тайваня (MOEA) ввело новые ограничения на экспорт отдельных групп товаров в Россию и Белоруссию. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте ведомства в среду, 4 января.

В черный список попали, в частности, вещества, связанные с ядерной энергетикой, а также химикаты и продукция машиностроения. Отмечается, что данные товары и технологии могут быть использованы в военных целях.

Кроме того, новые санкции включают в себя такие спецсредства как дубинки, наручники, ножные цепи и смирительные рубашки. Предписания минэкономики уже вступили в силу, в связи с чем поставщиков призвали надлежащим образом проводить проверки перед реализацией сделок с РФ и Белоруссией.

Ранее, 2 июня, стало известно о запрете поставок чипов из Тайваня в Россию и Белоруссию. Об этом сообщило тайваньское издание Digitimes со ссылкой на министерство торговли страны. Помимо этого, под запрет попали микропроцессоры и микросхемы, производительность которых превышает 5 гигафлопов.

2 марта производители из Тайваня заявили о приостановке отгрузок велосипедов в Россию из-за санкций.

Экономическое давление на РФ на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой глава государства Владимир Путин объявил 24 февраля. Решение было принято в том числе на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».