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В РФ развивается ипотека под 4% на новостройки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Ряд банков и застройщиков заявили о совместных субсидированных программах на отдельные новостройки со ставкой до 4% годовых. Об этом «Известиям» рассказала коммерческий директор компании VIRA Ольга Кирилловых.

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«Такие предложения будут пользоваться спросом среди граждан, которым важно получить кредит с низким платежом, несмотря на увеличение стоимости жилья при таком варианте кредитования», — пояснила она.

Сейчас на рынке доступно большое количество лотов по привлекательным ценам за счет новогодних скидок, отметила эксперт. В обозримом будущем резкого падения цен не произойдет, спрогнозировала она.

Также Кирилловых отметила, что 2022 год для девелоперов сложился по-разному. У части застройщиков результаты продаж заметно упали во II квартале из-за кризиса, а у других, наоборот, увеличились благодаря тому, что они работают в более низком ценовом сегменте. Спрос на более дешевые предложения снизился незначительно, пояснила она.

По прогнозам эксперта, спрос на жилье в 2023 году будет ниже, чем в 2020–2021 годах, цены будут стагнировать.

По ее словам, при этом сегодня наблюдается почти двукратное превышение темпов вывода на рынок новых проектов против темпов продаж. Но застройщики пытаются балансировать спрос и предложение с помощью откладывания начала продаж жилья, добавила Кирилловых.

Ранее, 2 января, генеральный директор девелоперской компании «СМУ-6 Инвестиции» Алексей Перлин предположил, что строительство в РФ продолжит дорожать, рост цен на новостройки может составить порядка 5–7%.

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