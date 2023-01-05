В РФ развивается ипотека под 4% на новостройки
Ряд банков и застройщиков заявили о совместных субсидированных программах на отдельные новостройки со ставкой до 4% годовых. Об этом «Известиям» рассказала коммерческий директор компании VIRA Ольга Кирилловых.
«Такие предложения будут пользоваться спросом среди граждан, которым важно получить кредит с низким платежом, несмотря на увеличение стоимости жилья при таком варианте кредитования», — пояснила она.
Сейчас на рынке доступно большое количество лотов по привлекательным ценам за счет новогодних скидок, отметила эксперт. В обозримом будущем резкого падения цен не произойдет, спрогнозировала она.
Также Кирилловых отметила, что 2022 год для девелоперов сложился по-разному. У части застройщиков результаты продаж заметно упали во II квартале из-за кризиса, а у других, наоборот, увеличились благодаря тому, что они работают в более низком ценовом сегменте. Спрос на более дешевые предложения снизился незначительно, пояснила она.
По прогнозам эксперта, спрос на жилье в 2023 году будет ниже, чем в 2020–2021 годах, цены будут стагнировать.
По ее словам, при этом сегодня наблюдается почти двукратное превышение темпов вывода на рынок новых проектов против темпов продаж. Но застройщики пытаются балансировать спрос и предложение с помощью откладывания начала продаж жилья, добавила Кирилловых.
Ранее, 2 января, генеральный директор девелоперской компании «СМУ-6 Инвестиции» Алексей Перлин предположил, что строительство в РФ продолжит дорожать, рост цен на новостройки может составить порядка 5–7%.