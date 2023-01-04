Двое взрослых и пятеро детей пострадали в ДТП в Пермском крае

Семь человек, в том числе пятеро детей, пострадали в аварии на трассе в Пермском крае 4 января. По данным источника «Известий», авария с участием двух легковых автомобилей произошла в Добрянском районе недалеко от деревни Грязнуха. В двух машинах находились девять человек.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД.

Накануне на трассе в Башкирии столкнулись два автомобиля, трое взрослых и один ребенок пострадали. Отмечается, что на дороге Нефтекамск – Калтасы столкнулись ВАЗ-2110 и Nissan. Пострадавшие бригадой скорой помощи были доставлены в больницу.