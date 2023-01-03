Ребенок и трое взрослых пострадали в ДТП на трассе в Башкирии

На трассе в Башкирии столкнулись два автомобиля, трое взрослых и один ребенок пострадали. Об этом сообщает 3 января пресс-служба Главного управления МЧС России по республике в Telegram-канале.

Отмечается, что на дороге Нефтекамск–Калтасы столкнулись ВАЗ-2110 и Nissan. На место оперативно прибыли силы и средства МЧС и другие экстренные службы.

Пострадавшие бригадой скорой помощи были доставлены в больницу. Состояние их здоровья не уточняется.

Как добавили в ведомстве, движение на участке не затруднено. Другие подробности происшествия не сообщаются.

Ранее в этот день сообщалось, что в Алтайском крае в результате ДТП погибли пять человек, в том числе двое детей. Отмечалось, что авария произошла на 217-м километре автодороги А-322 Барнаул–Рубцовск — граница с Республикой Казахстан вблизи села Поспелиха.

Кроме того, 3 января в результате ДТП во Владимире пострадали двое детей. В настоящий момент сотрудники полиции устанавливают местонахождение виновника аварии.