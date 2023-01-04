В Ставропольском крае запустили новую ветростанцию «Росатома»

Заработала новая ветростанция «Росатома» в Ставропольском крае. Первые киловатты Берестовской ВЭС поступили в электросеть РФ, сообщает телеканал «Известия».

«Это пятый завершенный проект «Росатома» в Ставропольском крае. Берестовская ВЭС включает в себя 24 ветроэнергоустановки общеустановленной мощностью 60 МВт», — рассказал технический директор Берестовской ВЭС Александр Волчихин.

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