Умерший в Москве новорожденный мог задохнуться во время кормления

В Москве новорожденный ребенок мог умереть во время кормления грудью, рассказал «Известиям» источник 4 января со ссылкой на врачей.

В среду в прокуратуре города Москвы подчеркнули, что гибель мальчика не носит криминального характера.

«Точная причина смерти будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы», — заявили в надзорном ведомстве в Telegram-канале.

Источник «Известий» рассказал, что 30-летняя мать и 40-летний отец ранее привлекались к административной ответственности за мелкое хулиганство, распитие алкоголя и появление в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах.

О трагедии стало известно утром 3 января. В полицию поступило сообщение о гибели младенца в одном из домов на улице Твардовского в столице. Изначально в гибели новорожденного заподозрили его мать, якобы она задушила своего сына. Ребенку было 29 дней.

Как рассказали в прокуратуре, на момент происшествия в квартире находились отец, мать и бабушка малыша, которая и обратилась в правоохранительные органы. При этом мать спешно покинула квартиру.