В московской квартире нашли тело убитого младенца

В Москве 30-летнюю женщину заподозрили в убийстве собственного новорожденного ребенка. По данным Известий, женщина задушила сына.

О трагедии стало известно утром 3 января. В полицию поступило сообщение о гибели младенца в одном из домов на улице Твардовского.

Предварительно установлено, что ребенок был задушен. Правоохранители заподозрили в преступлении мать мальчика.

Как рассказали в прокуратуре, на момент происшествия в квартире находились отец месячного ребенка (29 дней), его мать, а также бабушка, которая и обратилась в правоохранительные органы. При этом мать спешно покинула квартиру.

Прокуратура Москвы взяла на контроль установление всех обстоятельств произошедшего, точной причины смерти ребенка, а также принятие процессуальных решений по данному факту, в том числе о возбуждении уголовного дела.

В декабре 2022 года сообщалось, что управление Следственного комитета (СК) России по Нижегородской области возбудило уголовное дело в отношении женщины, выбросившей свою новорожденную дочь на мороз.

Известно, что мать погибшей девочки находится на учете у психиатра из-за хронического психического заболевания.