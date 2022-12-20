СК РФ возбудил дело в отношении оставившей на морозе ребенка женщины

Управление Следственного комитета (СК) России по Нижегородской области возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности») в отношении женщины, выбросившей свою новорожденную дочь на мороз. Об этом 20 декабря сообщили в пресс-службе ведомства.

По имеющейся у следствия информации, мать ребенка отказалась от медицинской помощи и предпочла рожать самостоятельно у себя дома, хотя и состояла на учете по беременности в районной больнице.

«Посчитав, что ее ребенок родился мертвым, она вынесла тело девочки на придомовую территорию, где оно и было обнаружено 10 декабря 2022 года следователями СК. При его осмотре признаков насильственной смерти не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза», — сообщили в пресс-службе СК.

Отмечается, что мать мертвой девочки находится на учете у психиатра из-за хронического психического заболевания.

Ранее, 28 ноября, в Екатеринбурге был вынесен приговор в отношении женщины, которую обвинили в убийстве новорожденного ребенка. После гибели новорожденного женщина поместила тело в полиэтиленовый пакет и отнесла его за металлическое ограждение рядом с мусорными баками. Женщину ограничили в свободе на два года.