Судно «Принцесса Арктики» загорелось в Мурманске

Судно «Принцесса Арктики» загорелось в рыбном порту в Мурманске 4 января, сообщает региональное управление МЧС. Сообщение о пожаре поступило в 14:25 мск.

«Горит трюм судна «Принцесса Арктики». Из семи человек, находившихся внутри, шесть вышли самостоятельно, одного человека вывели спасатели», — говорится в сообщении.

Позже пресс-служба ГУ МЧС России уведомила о локализации возгорания.

«Возгорание локализовали, ликвидировали открытое горение в 15:37 мск», — отметило ведомство.

Сообщается, что на ликвидации пожара было задействовано 28 человек и девять единиц техники.

15 декабря 2022 года стало известно о том, что рыболовецкое судно, севшее на мель возле острова Парамушир на Сахалине, повалилось набок. 13 членов экипажа эвакуировались.