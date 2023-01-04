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Эксперт объяснил быстрое патентование разработок в России

Эксперт Кузнецов отметил, что патентование разработок в РФ быстрее, чем за рубежом, благодаря цифровизации
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Руководитель патентной практики компании «Городисский и Партнеры» Юрий Кузнецов 4 января в разговоре с «Известиями» объяснил, почему в России новые разработки патентуются быстрее, чем за границей.

Ранее в этот же день глава Роспатента Юрий Зубов в ходе встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным заявил, что в стране средний срок рассмотрения заявки на изобретение составляет четыре месяца. Это на 80% быстрее патентных ведомств США, Европы, КНР, Южной Кореи и Японии.

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«Много удается сделать за счет цифровой трансформации наших административных процедур. Так, мы свои сервисы предоставляем 24/7 на портале государственных услуг, на собственном сайте», — сказал Зубов.

Кузнецов также отметил, что цифровизация позволила Роспатенту проводить ряд операций оперативнее. При этом, как отметил эксперт, скорость не должна быть самоцелью.

«Когда нужна серьезная экспертиза заявки, она идет дольше. Но там, где можно ускорить экспертизу без ущерба для качества и интересов третьих лиц, Роспатент так и делает», — отметил Кузнецов.

Отмечается, что в настоящее время 70% заявок на патент поступает в электронной форме.

В сентябре Зубов в беседе с «Известиями» отмечал, что, несмотря на сложную политическую ситуацию, количество заявок на регистрацию новых товарных знаков растет.

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