Число погибших при ударе ВСУ по Макеевке военных выросло до 89

Число погибших при ударе ВСУ по Макеевке военных выросло до 89

2023-01-04 01:22:40

2023-01-04 01:22:40

2023-01-04 01:22:40

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