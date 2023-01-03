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Умер последний председатель Верховного совета РСФСР Руслан Хасбулатов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Последний председатель Верховного совета РСФСР Руслан Хасбулатов умер в Подмосковье у себя на даче в возрасте 80 лет. Информацию об этом 3 января «Известиям» подтвердила жена его сына Омара Хасбулатова.

О причине смерти бывшего политика пока неизвестно.

Руслан Хасбулатов родился 22 ноября 1942 года в городе Грозном. В марте 1990 года был избран народным депутатом РСФСР, 5 июня того же года его назначили первым заместителем председателя Верховного Совета РСФСР, а 10 июня — и. о. председателя Верховного Совета РСФСР. 19 октября 1991 года Хасбулатов стал председателем Верховного Совета Российской Федерации.

Был одной из ключевых фигур противостояния между первым президентом России Борисом Ельциным и Верховным советом РСФСР в 1993 году. Поражение сторонников Верховного совета фактически стало концом активной политической карьеры Хасбулатова.

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