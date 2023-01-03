СК раскрыл детали смерти обнаруженного в отеле Москвы мумифицированного тела женщины

Московские следователи проведут доследственную проверку по факту обнаружения мумифицированного тела женщины в отеле Vertical Boutique в центре города. По предварительным данным, ее смерть наступила из-за передозировки запрещёнными веществами, сообщили 3 января в ГСУ СК РФ по Москве.

Как говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства, речь идет о женщине 1988 года рождения. Признаков насильственной смерти на ее теле обнаружено не было.

«Предварительно смерть женщины наступила в результате передозировки запрещенными веществами», — говорится в сообщении.

О том, что в отеле Vertical Boutique в центре Москвы было обнаружено мумифицированное тело женщины, которое находилось на кровати в нижнем белье, 3 января «Известиям» сообщил источник. По его информации, погибшей оказалась жительница Тюмени.