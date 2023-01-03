Эстонских футболистов раскритиковали за фото с Карпиным

Эстонские болельщики раскритиковали экс-защитника национальной сборной Андрея Степанова за фото с тренером сборной России по футболу Валерием Карпиным.

Степанов 31 декабря выложил в соцсети фотографию из ресторана, на которой присутствовал Карпин в компании капитана сборной Эстонии Константина Васильева и других футболистов.

Как пишет издание Postimees, объединение болельщиков MTU Jalgpallihaigla заявило, что такое поведение нельзя одобрять и отношения с футбольными должностными лицами России в настоящее время неприемлемы.

В свою очередь президент Эстонского футбольного союза Айвар Похлак воздержался от критики игроков за встречу с Карпиным. По его словам, сохранение дружбы между людьми — неизбежное условие возвращение мира к нормальной жизни, пишет Soccernet.

Карпин родился в городе Нарва (Эстония) в 1969 году. Профессиональную карьеру начал в таллинском клубе «Спорт» в 1986 году. У Карпина гражданство Эстонии, отмечает газета «Спорт-Экспресс».