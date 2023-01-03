Момент наезда электрички на легковушку в Подмосковье попал на видео

Момент наезда электрички на легковой автомобиль на железнодорожном переезде в подмосковной Ивантеевке попал на видео. Смертельное ДТП произошло во вторник, 3 января.

На видеокадрах видно, как пригородный поезд въехал в автомобиль, когда тот почти пересек железнодорожный переезд.

В результате столкновения электричка снесла легковушку, погибли три человека, находившихся в ней.

Ранее в этот день сообщалось, что пригородная электричка и такси столкнулись в подмосковной Ивантеевке.

Отмечалось, что авария произошла на переезде между станциями Ивантеевка и Детская.

Обстоятельства произошедшего выясняются.