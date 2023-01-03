Странам Запада пришлось просить ресурсы у Африки

Страны Запада из-за последствий конфликта на Украине хлынули в Африку, желая развивать экономическое сотрудничество с регионом в поисках ресурсов. Об этом рассказал посол Анголы в Москве Аугушту да Силва Кунья во вторник, 3 января.

«Не могу не сказать о ситуации, ставшей следствием конфликта России и Украины. Страны Запада сегодня буквально бегут в Африку, в том числе в Анголу, чтобы развивать экономическое сотрудничество с регионом. И мы, и они знаем, что многие полезные ископаемые находятся именно в Африке», — рассказал «РИА Новости» посол.

По его словам, Анголу и другие страны Африки всё активнее начали приглашать на разные форумы и саммиты, такие как «США — Африка», «Франция — Африка», «Китай — Африка» и другие.

«Это свидетельствует о понимании западных стран, что ресурсы для дальнейшего выживания находятся именно в Африке», — сказал дипломат.

Ранее, 27 декабря, интернет-портал газеты The Times написал, что началась новая борьба за Африку. По словам авторов материала об этом говорит тот факт, что 22 африканские страны отказались осуждать Россию за спецоперацию по защите Донбасса на Генассамблее ООН и в свете новых настроений Москва завоевывает всё больше симпатий на африканском континентне.

Авторы The Times допустили даже, что борьба за Африку уже проиграна Западом. И вместо бывших колониалистов симпатии континента на стороне России, Китая, а также Турции и стран Персидского залива.

Еще в сентябре посол России в Анголе Владимир Тараров в интервью «Известиям» заявлял, что на африканском континенте наблюдается повышенная активность западных стран, которые пытаются при помощи «кнута и пряника» принудить регион действовать в ущерб себе и не допустить его сближения с Россией.

По его словам, на Западе понимают, что Россия заинтересована в крепких, самостоятельных и экономически суверенных партнерах на международной арене, которые могли бы без «оглядки на репрессии» с западной стороны выступать союзниками Москвы в строительстве нового многополярного мира. Именно эти процессы, считает посол, вызывают опасения и озабоченность так называемого цивилизованного Запада.