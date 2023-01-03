Пролив Дарданеллы закрыли для движения судов

Пролив Дарданеллы третий день подряд закрывается для движения судов из-за погодных условий в районе Стамбула. Как сообщили 3 января в службе по осуществлению безопасного прохода судов в проливе Чанаккале (Дарданеллы), в регионе наблюдается густой туман.

Капитаны судов, которые должны были войти с юга, были предупреждены по радио, что пролив закрыт для двустороннего транзита из-за ограниченной видимости, указали в службе.

Ожидается, что сообщение продолжится после рассеивания тумана. Дарданеллы соединяют Эгейское море с Мраморным, а через Босфор — с Черным.

1 января Босфорский пролив также был закрыт из-за сильного тумана. Движение судов ограничивали в обоих направлениях.