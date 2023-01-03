Бывший барабанщик Earth, Wind and Fire Фред Уайт умер на 68-м году жизни
Бывший барабанщик американской группы Earth, Wind and Fire Фред Уайт скончался в возрасте 67 лет. Об этом 2 января сообщил его брат и бас-гитарист группы Вердин Уайт.
«Сегодня наша семья опечалена в связи с потерей удивительного и талантливого члена семьи, нашего любимого брата Фредерика Юджина Фредди Уайта», — написал брат барабанщика в Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).
Издание Deadline отметило, что Уайт присоединился к Earth, Wind and Fire в 1974 году. В середине 1980-х барабанщик покинул группу.
Фред Уайт был введен в Зал славы рок-н-ролла в составе Earth, Wind and Fire в 2000 году.