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Бывший барабанщик Earth, Wind and Fire Фред Уайт умер на 68-м году жизни

Бывший барабанщик американской Earth, Wind and Fire Фред Уайт скончался на 68-м году жизни
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Фото: соцсети
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Бывший барабанщик американской группы Earth, Wind and Fire Фред Уайт скончался в возрасте 67 лет. Об этом 2 января сообщил его брат и бас-гитарист группы Вердин Уайт.

«Сегодня наша семья опечалена в связи с потерей удивительного и талантливого члена семьи, нашего любимого брата Фредерика Юджина Фредди Уайта», — написал брат барабанщика в Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Издание Deadline отметило, что Уайт присоединился к Earth, Wind and Fire в 1974 году. В середине 1980-х барабанщик покинул группу.

Фред Уайт был введен в Зал славы рок-н-ролла в составе Earth, Wind and Fire в 2000 году.

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