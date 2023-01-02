Air Astana уточнила информацию о травмах пассажиров рейса Ташкент – Алма-Ата

В авиакомпанию Air Astana никто из пассажиров рейса Ташкент – Алма-Ата не обращался с жалобами из-за ожогов. Врачи также не обнаружили переломов у обратившихся за медпомощью двух пассажирок попавшего в турбулентность самолета, сообщили 2 января в пресс-службе авиаперевозчика.

«За медицинской помощью обратились две пассажирки, которые в данный момент проходят обследование в одной из больниц города Алма-Ата. Согласно предварительной информации врачей, переломов не зафиксировано», — говорится в сообщении пресс-службы.

Авиалайнер приземлился в Алма-Ате в 16:45. По данным авиакомпании, на борту самолета Airbus A321 находились 134 пассажира, а также девять членов экипажа. Никто из сотрудников авиакомпании не пострадал.

В свою очередь, Комитет гражданской авиации (КГА) сообщил о пяти пострадавших, в том числе о подозрении на закрытый перелом шейного отдела позвоночника у гражданки Узбекистана.

Ранее в этот день в компании сообщили, что самолет Air Astana попал в зону сильной турбулентности, в связи с чем семь пассажиров якобы получили различные травмы и ожоги. Позднее упоминания об ожогах были удалены из пресс-релиза.

Уполномоченные органы намерены провести расследование по факту происшествия.