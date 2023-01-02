Пассажиры рейса Ташкент-Алматы получили ожоги в полете

Пассажиры авиарейса Ташкент-Алматы компании Air Astana получили различные травмы, в том числе и ожоги. Об этом 2 января рассказала пресс-служба авиаперевозчика в своем Telegram-канале.

«Авиакомпания Air Astana сообщила, что рейс KC 128 попал в зону сильной турбулентности, и 7 пассажиров получили различные травмы, в том числе и ожоги. Авиалайнер приземлился в Алматы в 16:45. Экипаж рейса оказывал первую доврачебную помощь пассажирам», — сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что уполномоченные органы намерены провести расследование по факту происшествия.

Ранее в этот день на северо-востоке Австралии, в воздухе над пляжем города Голд-Кост, столкнулись два прогулочных вертолета. Отмечается, что в ходе катастрофы пострадало 13 человек, четверо из которых погибли, еще трое находятся в критическом состоянии.