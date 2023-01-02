В результате столкновения двух вертолетов в Австралии пострадали 13 человек

На северо-востоке Австралии, в воздухе над пляжем города Голд-Кост, столкнулись два прогулочных вертолета. Об этом 2 января сообщили в Twitter-аккаунте службы скорой помощи штата Квинсленд.

«Экипажи экстренных и аварийных служб прибыли на место аварии вертолетов около 14:00 по местному времени (09:00 мск). 13 пассажиров, пострадавших в ходе инцидента, получают медицинскую помощь на месте», — указано в сообщении.

Отмечается, что в данный момент сотрудники полиции штата проводят расследования для выяснения обстоятельств произошедшего.

Ранее, 29 декабря, сообщалось о том, что береговая охрана США разыскивает четырех пассажиров вертолета, потерпевшего крушение в Мексиканском заливе недалеко от штата Луизиана. Сообщается, что вертолет потерпел крушение после взлета с нефтяной платформы в заливе.