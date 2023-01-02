Роналду и Месси могут встретиться на поле в ближайшее время

Лионель Месси и Криштиану Роналду в ближайшие недели могут сыграть друг против друга в товарищеском матче. Запланирована встреча между французским клубом Paris Saint-Germain, где выступает Лео, и саудовским Al Nasr, с которым этой зимой подписал контракт Роналду, передает телеканал «Известия». Руководители команд наметили провести эту товарищескую игру еще в январе прошлого года, но отложили ее из-за пандемии COVID-19. Месси и Роналду в последний раз встречались на поле 8 декабря 2020 года в матче Лиги чемпионов УЕФА «Барселона» – «Ювентус». Тот раунд остался за португальцем, который выступал за туринский клуб. Его команда победила 3:0, а сам Криштиану забил два гола с пенальти.

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