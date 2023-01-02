Экс-глава комитета НАТО стал лидером опросов среди кандидатов в президенты Чехии

Экс-глава военного комитета НАТО генерал армии Петр Павел лидирует среди кандидатов на пост президента Чехии. Это следует из результатов опубликованного в понедельник, 2 января, опроса агентства Median.

«За 11 дней до первого тура выборов президента республики первое место среди претендентов занимает генерал Павел, за которого готовы проголосовать 28,7% респондентов», — говорится в комментарии агентства к результатам опроса.

Как отмечается в исследовании, лидера предвыборной гонки поддерживают преимущественно жители крупных городов в возрасте 30–45 лет. Кроме того, о своей поддержке кандидата заявили лидеры либеральных партий, составляющих правящую коалицию.

На втором месте находится экс-премьер Чехии, депутат чешского парламента Андрей Бабиш, который пошел на выборы от партии «Свобода и прямая демократия». За него готовы проголосовать 28,5% респондентов. Прежде всего это сторонники созданного и возглавляемого им центристского движения ANO. Также его поддерживают люди пожилого возраста и жители сельской местности, следует из опроса. При этом на популярности Бабиша не сказывается даже тот факт, что сейчас он проходит обвиняемым по делу в незаконном получении субсидии Евросоюза (ЕС) в размере €2 млн, предоставленной одной из его фирм.

На третьем месте — экс-ректор сельхозакадемии Дануше Нерудова, набравшая 25,1% голосов. Свои голоса за нее готовы отдать преимущественно женщины, молодежь в возрасте до 25 лет и жители провинции, главные девизы которых — «Хотим женщину-президента» и «Пусть в Чехии будет своя Чапутова», как в соседней Словакии, где президентом является весьма популярная за пределами своей страны Зузана Чапутова.

Опрос проводился в последнюю неделю декабря, в нем приняли участие 1,1 тыс. человек. Ранее в декабре подобный опрос провело социологическое агентство STEM. Он показал, что наибольшее количество голосов в первом туре президентских выборов в стране может набрать экс-премьер Андрей Бабиш — 30,1%.

Бабиш известен своей критикой ЕС. Так, в день 100-летия со дня образования СССР он указал, что Евросоюз пытается сконструировать подобие Советского Союза, назвав ЕС его неудачной копией. Европейский парламент он сравнил с Верховным Советом СССР, а Европейскую комиссию — с Политбюро ЦК КПСС, указав, что входящие в ее состав люди «больше обеспокоены собственными заботами и набираются из неудачливых политиков национального уровня».

Выборы президента в Чехии состоятся в январе 2023 года. Для того чтобы возглавить страну, кандидату необходимо получить не менее 50% голосов избирателей.