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Суд арестовал активы Linde в России на 35 млрд рублей

Активы немецкой компании Linde в России на 35 млрд рублей арестованы по заявлению «Русхимальянса»
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Фото: Global Look Press/imago stock&people
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Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области арестовал активы немецкой химической компании Linde в России на 35 млрд рублей по заявлению «Русхимальянса». Об этом в понедельник, 2 января, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на решение суда.

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Там уточнили, что арест наложен на имущество ответчиков — филиал Linde GmbH в Самаре, а также доли в уставных капиталах АО «Линде Газ Рус», АО «Линде Уралтехгаз», ООО «Линде Газ Новотроицк», ООО «Линде Газ Липецк», ООО «Газпром Линде Инжиниринг» и ряда других.

По оценке компании Linde, стоимость арестованного имущества превышает один миллиард евро.

Также сообщается, что «Русхимальянс» намерен обратиться в Гонконгский международный арбитражный центр с иском к Linde о взыскании €1,1 млрд евро, куда входят неотработанный аванс и возмещение убытков.

В марте Linde сообщила, что прекратила реализацию новых проектов в России и намерена соблюдать требования наложенных на Москву санкций ЕС. При этом в компании заявляли, что планируют продолжить исполнять требования уже подписанных контрактов, если это не будет противоречить введенным санкциям.

Однако позднее компания уведомила заказчика о приостановке работ из-за запрета поставок в Россию товаров двойного назначения. В «Русхимальянсе», в свою очередь, заявили, что санкции не охватывают работы по контракту. Поскольку работы так и не были возобновлены, заявитель 23 сентября 2022 года уведомил компанию Linde о расторжении контракта.

Тогда же банки-гаранты ответили, что не могут исполнить свои обязательства, поскольку платеж в адрес российской компании может нарушить европейские санкции.

Позднее сообщалось, что Linde выйдет из проекта строительства СПГ-завода в рамках реализации комплекса в Усть-Луге, который после завершения строительства станет одним из крупнейших газоперерабатывающих предприятий в России. Компания выступала EPC-подрядчиком и поставляла часть оборудования. Проект строительства комплекса по переработке и сжижению газа реализуют «Газпром» и «Русгаздобыча» (оператор —«Русхимальянс»).

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