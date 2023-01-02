В Екатеринбурге задержали угнавшего «скорую» мужчину

Сотрудники полиции задержали мужчину, который избил водителя и угнал машину скорой помощи в Екатеринбурге. Об этом 2 января сообщил портал «МВД Медиа».

Информация об угоне поступила 31 декабря в 08:00 (06:00 мск). В этот день 33-летний мужчина вызвал бригаду скорой помощи своей сожительнице, которая упала на улице возле дома и получила травму головы.

«Однако по прибытии медиков мужчина вступил в конфликт с водителем. В ходе драки дебошир нанес мужчине телесные повреждения и сел за руль служебного транспортного средства. Вместе с медиками на борту, подозреваемый проехал несколько кварталов, после чего скрылся», — сообщило издание.

В ходе разыскных мероприятий машина была обнаружена брошенной возле дома № 216 на улице Московской. Также недалеко от этого места сотрудники ДПС задержали самого мужчину.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 166 УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения»).

Накануне нетрезвый пациент напал на медбрата внутри машины скорой помощи. Пострадавшему был поставлен диагноз «поверхностная резаная рана правой кисти», его состояние оценивалось как удовлетворительное.