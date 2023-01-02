Турция, Египет и Таиланд остаются самыми популярными безвизовыми странами у россиян

Россияне чаще всего едут на отдых в Турцию и Египет, сообщают в Союзе туриндустрии. По расчетам аналитиков, популярным направлением остается Таиланд. При анализе данных учитывались только безвизовые страны, передает телеканал «Известия». Путешественники из РФ чуть реже едут в Индонезию и Вьетнам. Отмечается, что без визы можно посетить Белоруссию, Грузию, Армению и Сербию. Ранее в АТОР сообщили, что турпоток в 2022 году вырос в Таиланд и Египет.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.