Один человек погиб и пять пострадали в результате ДТП в Ивановской области

Один человек погиб и еще пять, в числе которых ребенок, пострадали в результате ДТП в Родниковском районе Ивановской области. Об этом в понедельник, 2 января, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Как уточняется, инцидент произошел в районе города Родники. Всего в машинах Daewoo и Renault находилось шесть человек.

«Произошло лобовое столкновение транспортных средств. В результате ДТП погиб один человек (женщина — пассажир автомобиля Renault), пострадало пять человек (трое мужчин, одна женщина и девочка 2012 г.р.)», — отмечается в тексте сообщения, опубликованного в Telegram-канале ведомства.

Все пострадавшие были госпитализированы.

Накануне, 1 января, в результате ДТП в Котласском районе Архангельской области пострадали семь человек. Инцидент произошел на 424-м км автодороги Чекшино – Тотьма – Котлас – Куратово.