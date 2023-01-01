В Архангельской области семь человек пострадали в ДТП

При ДТП в Котласском районе Архангельской области пострадали семь человек, из которых четверо детей. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по региону в воскресенье, 1 января.

Инцидент произошел на 424-м км автодороги Чекшино – Тотьма – Котлас – Куратово.

«По предварительным данным, 45-летний водитель автомобиля Volkswagen, следуя со стороны поселка Приводино в направлении деревни Курцево, при совершении обгона движущегося впереди транспортного средства в зоне действия дорожного знака «Обгон запрещен» выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с автомобилем Niva», — говорится в публикации.

Пострадавшие получили травмы различной степени тяжести, их госпитализировали. Среди пострадавших пять человек из Niva — супруги и трое детей, а из Volkswagen — женщина и один ребенок.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее этим же днем под Вологдой в результате столкновения двух автомобилей один человек погиб и девять пострадали. По версии правоохранительных органов, Lada вылетела на встречную полосу и боковой стороной задела Kia. Все пострадавшие были госпитализированы.