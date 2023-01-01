Один человек погиб и девять пострадали в ДТП под Вологдой

Один человек погиб и еще девять получили травмы в результате столкновения двух автомобилей под Вологдой. Об этом 1 января сообщает пресс-служба УМВД по региону.

«Авария произошла в Шекснинском районе: на 54-м км трассы А-114 столкнулись два легковых автомобиля — Lada и Kia. Пострадали девять человек, один человек погиб. Среди пострадавших — три несовершеннолетних, они были в Lada», — сообщили в ведомстве.

По версии правоохранительных органов, Lada вылетела на встречную полосу и боковой стороной задела Kia. Все пострадавшие госпитализированы.

Ранее в этот день в центре Москвы произошло ДТП с участием автомобилей Volkswagen и Lada, в результате которого пострадали два человека.