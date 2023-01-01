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Пожар в коммунальной квартире в петербургском доме-памятнике локализован

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Фото: РЕН ТВ
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Пожар в восьмикомнатной коммунальной квартире, которая расположена в доме-памятнике на Вознесенском проспекте Санкт-Петербурга, локализован. Об этом в воскресенье, 1 января, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

«В 21:13 пожар локализован», — отмечается в сообщении ведомства.

О возгорании стало известно ранее этим же днем, 1 января. В результате инцидента жильцов дома эвакуировали. Информации о пострадавших не поступало.

Дом был построен в 1905–1907 годах как доходный дом купца Е.М. Орлова. В июле 2009 года здание поставили на государственную охрану как объект культурного наследия регионального значения.

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