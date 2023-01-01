На столичном городском транспорте в новогоднюю ночь было совершено более 1 млн поездок

На столичном городском транспорте в новогоднюю ночь было совершено более 1 млн поездок

2023-01-01 18:54:10

2023-01-01 18:54:10

2023-01-01 18:54:10

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