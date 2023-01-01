На столичном городском транспорте в новогоднюю ночь было совершено более 1 млн поездок
Более 1 млн поездок совершено в общественном транспорте Москвы в новогоднюю ночь. Наибольшей популярностью у пассажиров пользовались метро и МЦК. Наземный транспорт предпочли более 200 тыс. человек, передает телеканал «Известия». Новый год на уличных локациях в Москве встретили более 625 тыс. горожан и туристов.
Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.