Охрана вытолкнула мужчину в костюме Деда Мороза из магазина в центре Москвы
Мужчину в костюме Деда Мороза вытолкнули из магазина на Никольской улице в Москве. Об этом 1 января рассказали «Известиям» очевидцы.
По словам свидетельницы событий, двое мужчин в нарядах Деда Мороза и Снегурочки вошли в магазин во время новогодних гуляний. Вскоре между ними и охраной возник конфликт.
В результате «Деда Мороза» с силой вытолкали из помещения, мужчина упал с крыльца. Его знакомый покинул магазин самостоятельно.
Подробности произошедшего неизвестны.
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