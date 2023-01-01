Реклама
Прямой эфир
Мир
В «Укрэнерго» допустили полный блэкаут на Украине
Мир
Взрыв газа в Филадельфии уничтожил четыре дома
Мир
Хорватия вошла в Шенгенское соглашение по визам и в еврозону
Происшествия
В результате обстрелов ВСУ в 2022 году в ЛНР погибли 169 человек
Происшествия
Ликвидировано открытое горение в ресторане «Тарас Бульба» в центре Москвы
Армия
Минобороны проведет восемь международных учений в РФ в 2023 году
Общество
Погода в Москве 1 января может побить рекорд 50-летней давности
Мир
Ким Чен Ын обвинил США в создании аналога НАТО в Азии
Мир
Пролив Босфор закрыт для судоходства из-за тумана
Туризм
В Турции начал действовать налог на проживание туристов в размере 2%
Мир
США, Япония и Южная Корея осудили наращивание ядерного потенциала КНДР
Мир
На Украине сообщили о новых взрывах в Киеве

Два балкона загорелись в Новосибирске из-за фейерверка

0
Фото: скриншот
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Две квартиры загорелись в новогоднюю ночь в Новосибирске из-за петард, попавших на балконы. Об этом 1 января сообщили в социальных сетях очевидцы.

По их данным, петарда попала на балкон квартиры верхнего этажа дома на улице Татьяны Снежиной. Мужчины, находившиеся в помещении, попытались самостоятельно потушить пожар, но не справились. В итоге на место происшествия пришлось вызвать пожарных.

Праздничный залп: как привлечь к ответственности любителей фейерверков
Что делать, если в окно залетела ракета

Как уточняется, за некоторое время до инцидента фейерверк попал в квартиру в том же доме, но ниже на несколько этажей. Тогда находящимся в квартире удалось потушить возгорание.

Однако люди, собравшиеся во дворе дома и запускавшие петарды, не поняли серьезность инцидента и продолжили пускать фейерверки.

Накануне, 31 декабря, пожар вспыхнул в квартире пятиэтажного жилого дома в Якутске из-за залетевшего фейерверка. По предварительным данным, пострадал ребенок.

Ранее, 26 декабря, начальник отдела департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Денис Зобков напомнил, что ежегодно из-за неправильного обращения с пиротехникой вспыхивают пожары, которые приводят к гибели людей.

Он подчеркнул, что нельзя использовать пиротехнику в помещениях, на крышах балконов и лоджий, возле ЛЭП и деревьев. Кроме того, при покупке салютов надо обратить внимание на сертификаты безопасности и сроки годности.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023