Два балкона загорелись в Новосибирске из-за фейерверка

Две квартиры загорелись в новогоднюю ночь в Новосибирске из-за петард, попавших на балконы. Об этом 1 января сообщили в социальных сетях очевидцы.

По их данным, петарда попала на балкон квартиры верхнего этажа дома на улице Татьяны Снежиной. Мужчины, находившиеся в помещении, попытались самостоятельно потушить пожар, но не справились. В итоге на место происшествия пришлось вызвать пожарных.

Как уточняется, за некоторое время до инцидента фейерверк попал в квартиру в том же доме, но ниже на несколько этажей. Тогда находящимся в квартире удалось потушить возгорание.

Однако люди, собравшиеся во дворе дома и запускавшие петарды, не поняли серьезность инцидента и продолжили пускать фейерверки.

Накануне, 31 декабря, пожар вспыхнул в квартире пятиэтажного жилого дома в Якутске из-за залетевшего фейерверка. По предварительным данным, пострадал ребенок.

Ранее, 26 декабря, начальник отдела департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Денис Зобков напомнил, что ежегодно из-за неправильного обращения с пиротехникой вспыхивают пожары, которые приводят к гибели людей.

Он подчеркнул, что нельзя использовать пиротехнику в помещениях, на крышах балконов и лоджий, возле ЛЭП и деревьев. Кроме того, при покупке салютов надо обратить внимание на сертификаты безопасности и сроки годности.