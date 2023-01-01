Депутат ЕП предложил ограничить передвижения между Литвой и Белоруссией

Депутат Европейского парламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс заявил о необходимости ограничить поездки между республикой и Белоруссией. Об этом он заявил 31 декабря LRT.

По его мнению, белорусам необходимо послать сигнал о том, что им не рады в Литве так же, как и россиянам, а ограничения на въезд для жителей обеих стран должны быть одинаковыми.

«Я убежден, что разница между гражданами Белоруссии и России сокращается», — сказал Ауштрявичюс.

Также депутат предложил ограничить выезд литовцев в Белоруссию, где для них в 2022 году действовал безвизовый режим, и ввести квоты на посещение страны.

«Согласны ли вы с тем, что деньги, потраченные вами в Белоруссии, будут использованы против Украины и, возможно, против Литвы?» — заявил он.

Ранее, 5 декабря, власти Литвы заявили о разработке специальной анкеты для граждан России и Белоруссии, которые подают заявления на получение визы или вида на жительство, в которой их будут спрашивать об отношении к конфликту на Украине.

8 сентября Литва, Латвия и Эстония договорились об ограничении на передвижение граждан РФ через границы с Россией и Белоруссией. Как указала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, Россия предпримет ответные меры на запреты для россиян со стороны Прибалтики, также она уверила, что они будут соответствовать выгоде для страны и граждан РФ.

Действия стран Евросоюза стали ответом на проводимую Москвой спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля.

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