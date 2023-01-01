В десятках российских городов РФ прошел «Забег обещаний»

В разных городах по всей России в воскресенье, 1 января, прошел «Забег обещаний». Участниками мероприятия стали тысячи любителей бега.

Традиционно забег проходит в первые дни нового года. Участники пишут на стартовых номерах обещания самим себе и пробегают символическую дистанцию. В этом году она составила 2023 метра, ее может преодолеть как любитель, так и профессионал.

Скорость бега значения не имеет.

На старт в разных городах вышли тысячи человек, в частности жители Владивостока, Новосибирска, Улан-Удэ, Кемерово, Перми и Крыма.

Также 1 января в городах России состоялся «Забег вдохновения». В московских «Лужниках» в нем участвовали десятки человек, в том числе целые семьи.

Старт всероссийской акции «Забег вдохновения» был дан на Камчатке. Он также проводится в Севастополе, Туле и других городах.