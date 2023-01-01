Cтарт всероссийской акции «Забег Вдохновения»

Камчатский край дал старт всероссийской акции «Забег Вдохновения». Участники марафона загадывают желания и ставят цели на 2023 год. Перед забегом каждый пишет о своих заветных мечтах на бланках, передает телеканал «Известия». Дистанция для спортсменов начинается с 365 шагов. Участники акции вдохновляют друг друга и делятся яркими эмоциями. «Забег Вдохновения» также пройдет в Севастополе, Москве, Туле и других городах.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.