В посольстве заявили об отсутствии данных о пострадавших россиянах при взрыве в Кабуле
Данные о пострадавших россиянах при взрыве в Кабуле не поступали. Об этом 1 января сообщило посольство РФ в Афганистане.
«Мы находимся в контакте с афганскими властями. Информации о пострадавших гражданах России нет», — заявила дипмиссия ТАСС.
В диппредставительстве рассказали о произошедшем. Так, у входа в военную часть аэропорта Кабула произошел подрыв смертника. В результате погибли десять человек, еще восемь пострадали.
Ранее в этот день СМИ сообщили о взрыве возле международного аэропорта. Телеканал Al Jazeera рассказал о погибших и раненых, точное число не уточнялось.